Кадыров ответил на новость от СНБО о приказе убить Зеленского: "Беги давай!"

Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов в эфире "Радио НВ" поведал о том, что Владимир Путин лично дал приказ главе Чеченской республики Рамзану Кадырову убить президента Украины Владимира Зеленского.

Причём, по его словам, было это ещё в начале февраля. То есть, задолго до начала спецоперации России на Украине.

"Кадыров пообещал приказ выполнить, — рассказывал Данилов. — Наша разведка отследила три группы чеченских боевиков, которые зашли 26 февраля на территорию Украины по специально созданному для них "зелёному коридору" на центральные улицы и в центральный квартал нашей столицы. Мы одну такую группу уничтожили, а две после этого убрались на территорию Донецкой области".

Кадыров: "ерунда полная"

Рамзан Кадыров прокомментировал эту "новость", назвав её "ерундой" и слухами, к которым он привык. Но один совет Владимиру Зеленскому он всё же дал:

"Сейчас читаю такую ерунду. <…>. Зеленский, беги, беги, давай. Они так поступают с испорченным материалом, ты не оправдал доверия, тебе конец, — написал глава Чечни в своём Telegram-канале, добавив, что, скорее всего, так президенту Украины угрожают его же люди: — Нам ты не мешаешь, ты всего лишь хороший игрок… команды КВН".

К слову, ранее Рамзан Кадыров признавался, что ему "стыдно воевать против украинцев". Почему - читайте здесь.