Украинское командование сообщает, что российские военные разворачиваются систему противовоздушной обороны в районе черноморского побережья Херсонской области. Генштаб ВСУ полагает, что ВС РФ ведут подготовку к масштабному наступлению на южные регионы Украины.
"На Таврическом и Южнобугском направлении противник главные усилия сосредотачивает на улучшении своего тактического положения и на удержании занимаемых рубежей", — сообщается в сводке.
По мнению украинского командования, одной из основных задач российской армии является создание сухопутного коридора в Крым. Ранее Пентагон заявил, что такой коридор Россия уже для себя обеспечила.
Российская сторона в скором времени удивит противника сменой тактики и применением нового вооружения в ходе СВО, считает эксперт Александр Перенджиев.