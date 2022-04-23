ГШ ВСУ: ВС РФ разворачивают систему ПВО в Херсонской области для наступления

Украинское командование сообщает, что российские военные разворачиваются систему противовоздушной обороны в районе черноморского побережья Херсонской области. Генштаб ВСУ полагает, что ВС РФ ведут подготовку к масштабному наступлению на южные регионы Украины.

"На Таврическом и Южнобугском направлении противник главные усилия сосредотачивает на улучшении своего тактического положения и на удержании занимаемых рубежей", — сообщается в сводке.

По мнению украинского командования, одной из основных задач российской армии является создание сухопутного коридора в Крым. Ранее Пентагон заявил, что такой коридор Россия уже для себя обеспечила.