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Автор Игорь Рябов

Рогозин назвал противоспутниковое оружие причиной Третьей мировой войны

Силовые структуры

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предрёк, что Третья мировая война произойдёт после того, как одна из стран использует противоспутниковое оружие против орбитального аппарата другого государства.

Рогозин назвал противоспутниковое оружие причиной Третьей мировой войны

"Надо иметь в виду, что разрушение чужого космического аппарата, это третья мировая война. То есть это casus belli однозначно совершенно", — сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, США уже успели разработать противоспутниковое оружие и принять его на вооружение. Теперь же Вашингтон изображает из себя "голубя мира”, призывая мировое сообщество запретить испытания такого вооружения, отметил Рогозин и призвал не верить Штатам.

Гендиректор "Роскосмоса” прогнозирует, что в скором времени настанет такой момент в истории человечества, когда страны начнут размещать оружие массового поражения в космосе. Он напомнил, что США продолжают разработку орбитального беспилотного мини-шаттла X-37B, который способен долететь до околоземной орбиты и нести на борту вооружение.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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