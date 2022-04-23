Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предрёк, что Третья мировая война произойдёт после того, как одна из стран использует противоспутниковое оружие против орбитального аппарата другого государства.
"Надо иметь в виду, что разрушение чужого космического аппарата, это третья мировая война. То есть это casus belli однозначно совершенно", — сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия-24".
По его словам, США уже успели разработать противоспутниковое оружие и принять его на вооружение. Теперь же Вашингтон изображает из себя "голубя мира”, призывая мировое сообщество запретить испытания такого вооружения, отметил Рогозин и призвал не верить Штатам.
Гендиректор "Роскосмоса” прогнозирует, что в скором времени настанет такой момент в истории человечества, когда страны начнут размещать оружие массового поражения в космосе. Он напомнил, что США продолжают разработку орбитального беспилотного мини-шаттла X-37B, который способен долететь до околоземной орбиты и нести на борту вооружение.
Российская сторона в скором времени удивит противника сменой тактики и применением нового вооружения в ходе СВО, считает эксперт Александр Перенджиев.