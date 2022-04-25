Герой ДНР Авидзба: советское оружие зарекомендовало себя на Украине

Герой ДНР, командир добровольческого батальона "Пятнашка" Ахра Авидзба заявил, что советское оружие зарекомендовало себя в ходе российской спецоперации по демилитаризации Украины.

В интервью РИА Новости военнослужащий подчеркнул: ПТРС до сих пор сохраняют свою актуальность, их активно используют Вооружённые силы РФ на Украине.

"Раньше, может, они танки убивали, сегодня с их помощью можно разбирать блиндажи, лёгкую технику. Эффективная вещь", — отметил Авидзба.

При этом он добавил, что старое оружие, которое поступает на Украину из других стран, тоже остаётся эффективным. По его словам, российские военные взяли трофейные пулемёты Браунинга. Как отметил Авидзба, эта техника продолжает "чётко работать".

Ранее герой ДНР сообщал, что у Европы уже закончилась военная техника для снабжения украинской армии, а лидеры европейских стран постепенно отказываются от поставок оружия на Украину.