EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

Володин: Зеленский отвечает за подготовку покушения на Соловьёва

Силовые структуры

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин указал на необходимость наказать украинского лидера Владимира Зеленского за планирование убийства российского журналиста Владимира Соловьёва. По словам председателя российского парламента, Киев угрожает мирному населению.

Володин: Зеленский отвечает за подготовку покушения на Соловьёва

"Отвечает за это (покушение на Соловьёва. — Прим. ред.) Зеленский — президент страны, которая развязала войну против своего народа", — сказал Володин.

Он подчеркнул, что Украину больше нельзя назвать самостоятельной страной. Власти этого государства не собираются разговаривать, добавил российский парламентарий. Также он указал на поддержку нацисткой идеологии со стороны Киева.

"Сейчас мы видим, страна несёт опасность в отношении мирных граждан, журналистов, "заказывая" их, организуя террористические акты", — заявил парламентарий, передаёт "Дума ТВ".

Ранее ФСБ РФ опубликовала кадры оперативной видеосъёмки с задержанием неонацистов. Они признались, что планировали покушение на Соловьёва под руководством Службы безопасности Украины. По словам представителей данного ведомства, Киев не намеревался ликвидировать российских журналистов.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
Темы украина терроризм вячеслав володин владимир соловьёв владимир зеленский
Sberbank
Новости
Задержанные неонацисты признались, что убить Соловьёва приказали в СБУ
Дмитрий Киселёв о планах СБУ убить Соловьёва: "Обычная практика Киева"
Сбитые над курским селом украинские беспилотники оказались "Байрактарами"
Неонацисты признались, что планировали покушение на Симоньян и Киселёва
Гендиректор "Татнефти": эмбарго Запада на импорт нефти не станет катастрофой
Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9%
Макс Барских после военных учений улетает на гастроли в США и Европу
Политолог счёл ноту РФ об оружии США для Киева прологом к ужесточению действий
Врач Осипов допустил возникновение нового вируса гепатита на Украине
Востоковед: Турция не готова к прямому конфликту с Россией
Популярное
Мир. Новости мира
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел из Бучи

Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.

Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел из Бучи
Литовский наёмник на Украине: начал стрелять в русских — жить тебе 10 минут
Силовые структуры
Литовский наёмник на Украине: начал стрелять в русских — жить тебе 10 минут
Силовые структуры
ВС РФ ликвидировали в ЛНР наёмников "Иностранного легиона" из Грузии
Силовые структуры
Спецназ из Чечни захватил украинского военного из подземелья "Азовстали"
Любовь Степушова Для России прозвенел третий звонок в СВО. Теперь только капитуляция Киева Любовь Степушова Игорь Буккер Франция проголосовала за глобалистов Игорь Буккер Александр Артамонов Выборы во Франции "Да здравствует новый-старый президент!" Александр Артамонов
Силовые структуры
Бужинский: одного блока ракеты "Сармат" хватит для уничтожения всей Британии
Силовые структуры
Верещак: ВС РФ не будут щадить британский спецназ SAS на Украине, как в Чечне
NI: ВМС США намерены одолеть ПВО РФ и КНР с помощью нового комплекса РЭБ
Силовые структуры
NI: ВМС США намерены одолеть ПВО РФ и КНР с помощью нового комплекса РЭБ
Последние материалы
Задержанные неонацисты признались, что убить Соловьёва приказали в СБУ
Дмитрий Киселёв о планах СБУ убить Соловьёва: "Обычная практика Киева"
Розы в саду: как правильно их поливать и подготовить к заморозкам
Сбитые над курским селом украинские беспилотники оказались "Байрактарами"
Дачники в тупике: почему после обильного цветения на вишне нет ягод?
Неонацисты признались, что планировали покушение на Симоньян и Киселёва
Гендиректор "Татнефти": эмбарго Запада на импорт нефти не станет катастрофой
Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9%
Профилактика заболеваний рассады: простые способы защиты от болезней
Макс Барских после военных учений улетает на гастроли в США и Европу
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников