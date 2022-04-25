Володин: Зеленский отвечает за подготовку покушения на Соловьёва

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин указал на необходимость наказать украинского лидера Владимира Зеленского за планирование убийства российского журналиста Владимира Соловьёва. По словам председателя российского парламента, Киев угрожает мирному населению.

"Отвечает за это (покушение на Соловьёва. — Прим. ред.) Зеленский — президент страны, которая развязала войну против своего народа", — сказал Володин.

Он подчеркнул, что Украину больше нельзя назвать самостоятельной страной. Власти этого государства не собираются разговаривать, добавил российский парламентарий. Также он указал на поддержку нацисткой идеологии со стороны Киева.

"Сейчас мы видим, страна несёт опасность в отношении мирных граждан, журналистов, "заказывая" их, организуя террористические акты", — заявил парламентарий, передаёт "Дума ТВ".

Ранее ФСБ РФ опубликовала кадры оперативной видеосъёмки с задержанием неонацистов. Они признались, что планировали покушение на Соловьёва под руководством Службы безопасности Украины. По словам представителей данного ведомства, Киев не намеревался ликвидировать российских журналистов.