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Автор Дмитрий Плотников

В Мариуполе задержали морпеха ВСУ, изнасиловавшего женщину и убившего её мужа

Силовые структуры

Следственный комитет России установил и задержал украинского военного, причастного к убийству и сексуальному насилию мирного населения.

В Мариуполе задержали морпеха ВСУ, изнасиловавшего женщину и убившего её мужа

В заявлении пресс-службы ведомства сказано, что военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении замкомандира роты огневой поддержки по воспитательной работе ВЧ А-2777 36-й бригады морской пехоты ВСУ старшего лейтенанта Сергея Батынского.

Дело заведено по признакам преступления, по части 1 статьи 356 УК РФ ("жестокое обращение с гражданским населением"), говорится в собщении.

В начале апреля в Мариуполе ВСУ задержали мужа и жену, проезжавших на велосипеде мимо блокпоста. Несмотря на наличие у них паспортов Украины, военные приняли решение поместить их в подвал.

"Употребив спиртные напитки, Батынский вывел задержанную и угрожая убийством, совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. Когда удерживаемый в подвальном помещении мужчина попытался их пресечь, Батынский застрелил его" — сообщает СК РФ.

В ходе следствия морпех сознался в преступлении. Помимо этого установлены и допрошены солдаты ВСУ, подтвердившие всё. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается, подытожили в Следкоме РФ.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу убийство изнасилование
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