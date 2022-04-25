Украинские националисты во время отступления из села Терны в Лиманском районе Донецкой области нанесли удары из тяжёлой артиллерии и реактивной системы залпового огня по церкви и жилым домам. Об этом сообщил военный источник изданию "Русская Весна".
"Огромные дыры в зданиях, обвалившиеся потолки, выломанные окна, ударили даже по церкви", — передают военкоры.
Эксперты подчеркивают, что все следы от снарядов и разрушенные стены домов расположены с южной стороны, поэтому в этом преступлении киевский режим не сможет обвинить Россию.
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.