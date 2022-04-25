ВСУ наносят удары по церквям и домам мирных жителей, убегая от ВС РФ

Украинские националисты во время отступления из села Терны в Лиманском районе Донецкой области нанесли удары из тяжёлой артиллерии и реактивной системы залпового огня по церкви и жилым домам. Об этом сообщил военный источник изданию "Русская Весна".

"Огромные дыры в зданиях, обвалившиеся потолки, выломанные окна, ударили даже по церкви", — передают военкоры.

Эксперты подчеркивают, что все следы от снарядов и разрушенные стены домов расположены с южной стороны, поэтому в этом преступлении киевский режим не сможет обвинить Россию.