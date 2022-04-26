Politico: бойцы ВСУ в Донбассе находятся в тяжёлом положении и просят поддержки

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в Донбассе находятся в тяжёлом положении и просят у Киева немедленной военной помощи. Об этом пишет Politico.

По данным американского издания, события на Украине "переходят в новую фазу". В статье сказано, что Запад стал спешно поставлять тяжёлые вооружения на территорию государства.

"Поставки осуществляются на фоне всё более отчаянных просьб со стороны командующих украинскими силами, которые подвергаются обстрелам", — подчёркивается в статье.

Украинский военный анонимно подтвердил в беседе с Politico, что ВСУ в Донбассе действительно находятся в сложном положении. Он подчеркнул: если Киев не поможет бойцам, то они окажутся в такой же ситуации, как боевики в Мариуполе.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что российские военные полностью очистили от националистов мариупольский завод "Азовсталь".