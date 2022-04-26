"За освобождение Мариуполя" вручат медали по образцу 1945 года: "Красная звезда"

Участие в боях за Мариуполь армией РФ приравнивается к освобождению европейских столиц в 1945-м. Российские солдаты получат похожие медали.

Медаль "За освобождение Мариуполя", учреждённая 26 апреля в ДНР, очень напоминает по своему внешнему виду советские боевые награды за освобождение и взятие столиц Европы советской армией.

У награды ДНР есть черты общие черты с медалями за взятие Будапешта и освобождение Праги и Варшавы, а именно — изображения солнца, красной звезды, лавровых листьев.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил ранее, что сражение за Мариуполь займёт особое место в истории Донбасской освободительной операции.