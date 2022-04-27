Спецназ России захватил новую партию оружия у села Торское в ДНР

Бойцы спецназа России ворвались на позиции ВСУ в Лиманском районе ДНР у села Торское. В бою удалось захватить новую партию оружия. Об этом рассказал военный источник ИА "Русская весна".

Кроме стрелкового оружия и гранатомётов было захвачено большое количество боеприпасов для реактивной системы залпового огня "Град".

Ранее группировка "О" российских войск в районе населённого пункта Ямполь взяла в плен подразделение ВСУ. Им не удалось выбраться из окружения, в котором они оказались из-за севшей у командира рации.

Ещё одной удачной операцией группировки с обозначением "О" был захват крупной партии западного оружия на территории подконтрольной пока ВСУ.