Снайпер российского спецназа уничтожил снайпера Украины

Военная специальная операция России по демилитаризации и денацификации Украины еще является и местом различных дуэлей разных родов войск. За явным преимуществом здесь побеждают Вооружённые силы Российской Федерации.

Вот и снайпер спецназа российской армии уничтожил снайпера украинских боевиков.

Издание "Русская Весна" сообщает, что на Славянском направлении "в битве за Донбасс наши спецы ликвидировали украинского снайпера".

Также сообщается, что русским солдатам достались трофеи: снайперская винтовка Зброяр Z-10, костюм "Лешего" и снаряжение.

Издание об этом сообщает, ссылаясь на военного источника, которые еще и предоставил фото.