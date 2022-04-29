Михеев: отрицать вероятность нанесения ядерного удара по США контрпродуктивно

Владимир Путин заявил о молниеносном ответе на прямое вмешательство в ситуацию на Украине. Политолог Сергей Михеев считает, что президент РФ имел ввиду ядерное оружие. Однако его применение не принесёт ничего хорошего. Но США могут решить, что бояться им нечего.

"Они там, где-то за тысячи километров, к ним текут денежки, они получают заказы для военно-промышленного комплекса. А война здесь, как обычно в Европе. Здесь можно делать что угодно. Можно сюда поставлять боеприпасы, оружие. <…> До тех пор, пока в США будут думать, что все это где-то там, а у нас здесь все будет тихо, до этих пор они будут считать, что у них развязаны руки", — цитирует Михеева "Военное обозрение".

Успокаивать американцев и говорить о том, что Россия не будет применять ядерное оружие контрпродуктивно, так как они оторваны от реальности, резюмировал политолог.