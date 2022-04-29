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Автор Инна Винникова

Михеев: отрицать вероятность нанесения ядерного удара по США контрпродуктивно

Силовые структуры

Владимир Путин заявил о молниеносном ответе на прямое вмешательство в ситуацию на Украине. Политолог Сергей Михеев считает, что президент РФ имел ввиду ядерное оружие. Однако его применение не принесёт ничего хорошего. Но США могут решить, что бояться им нечего.

Михеев: отрицать вероятность нанесения ядерного удара по США контрпродуктивно

"Они там, где-то за тысячи километров, к ним текут денежки, они получают заказы для военно-промышленного комплекса. А война здесь, как обычно в Европе. Здесь можно делать что угодно. Можно сюда поставлять боеприпасы, оружие. <…> До тех пор, пока в США будут думать, что все это где-то там, а у нас здесь все будет тихо, до этих пор они будут считать, что у них развязаны руки", — цитирует Михеева "Военное обозрение".

Успокаивать американцев и говорить о том, что Россия не будет применять ядерное оружие контрпродуктивно, так как они оторваны от реальности, резюмировал политолог.

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
Темы ядерное оружие
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