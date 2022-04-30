AZmilitary: МБР "Сармат" ВС РФ способна уничтожить Лондон за 202 секунды

Российские войска продолжают проведение военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Эксперты Телеграм-канала AZMilitary предположили, что по странам, которые поставляют оружие для ВСУ, может быть нанесён ракетный удар. Не исключено, что Россия использует межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат".

По подсчётам аналитиков, самая мощная в мире МБР РС-28 "Сармат" способна долететь до Лондона из Калининградской области за 202 секунды. Париж может быть ликвидирован в течение 200 секунд, на уничтожение Берлина уйдёт 106 секунд, а до Вашингтона "Сармат" долетит за 995 секунд.

В России планируется создать и принять на вооружение 46 межконтинентальных баллистических ракет "Сармат".