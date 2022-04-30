25 мирных жителей покинули территорию завода "Азовсталь"

Ещё 25 мирным жителям удалось покинуть территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Уточняется, что в субботу, 30 апреля, были эвакуированы 19 взрослых и 6 детей.

Ранее военный эксперт заявил, что заблокированные в катакомбах мариупольского завода "Азовсталь" националисты уже скоро будут вынуждены сдаться или отпустить гражданских. По его мнению, они поступят таким образом из-за банального голода — у националистов осталось припасов на неделю. Глава ДНР Денис Пушилин также уверен, что ситуация решится в ближайшие дни.

По последним данным, в "Азовстали" блокировано от 1000 до 2500 украинских боевиков.