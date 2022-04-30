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Автор Дмитрий Плотников

В Одессе ракетами уничтожена взлётно-посадочная полоса аэропорта

Силовые структуры

Продолжается военная спецоперация России по демилитаризации Украины.

В Одессе ракетами уничтожена взлётно-посадочная полоса аэропорта

Российская армия продолжает наносить ракетные удары по инфраструктуре Незалежной.

В субботу, 30 апреля, около 18:00 по московскому времени в Одессе в районе аэропорта прогремели три взрыва. Это сообщают очевидцы и рассказывают, что удар пришёлся по аэропорту "Школьный".

Позже информацию подтвердили и в украинском командовании.

"В результате ракетной атаки повреждена взлётно-посадочная полоса Одесского аэропорта — её дальнейшее использование невозможно", — сообщило Оперативное командование Вооружённых сил Украины "Юг".

На днях в Одесской области был уничтожен мост, который связывал её с Западной Украиной.

Напомним, с 1 мая до 3 мая в Одессе введут комендантский час с 22.00 до 05.00.

Лицам без специальных пропусков запрещено будет находиться на улице в указанное время, заявили в военной областной администрации. 

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы одесса аэропорт
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