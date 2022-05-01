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Автор Мария Карева

Леонков: Польша и Румыния — "самые обласканные" США страны в Европе

Силовые структуры

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Варшава и Бухарест находятся под полным контролем Вашингтона. По его мнению, провокационные военные учения в Польше и Румынии, которые направлены против России, могут повлечь за собой довольно плачевные последствия. Страны объявили о начале военных манёвров с 1 мая.

"Польша и Румыния — это две страны, которое долгое время были обласканы США. Это две страны, в которых размещены позиционные районы ПРО. Другие страны Европы такой милости не получили", — сказал Леонков в интервью "Украина.ру".

Эксперт полагает, что военные учения могут спровоцировать жёсткий ответ со стороны России. Страны не должны забывать, что на вооружении ВС РФ находится ядерная триада.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
сша польша румыния военные учения алексей леонков
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