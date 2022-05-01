Как заявил украинский президент Владимир Зеленский, эвакуация мирного населения с завода "Азовсталь" в Мариуполе продолжится в понедельник, 2 мая с восьми утра.
В воскресенье, 1 мая он говорил, что с территории металлургического комбината были выведены порядка ста гражданских лиц, которые якобы отправятся в Запорожскую область.
"Сегодня нам наконец-то удалось начать эвакуацию людей.... Надеюсь, что завтра также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продолжить вывоз людей из Мариуполя. Планируем начать в 8 утра", — сообщает Зеленский.
Он добавил, что Киев вместе с ООН работает над спасением мирных граждан, оставшихся на предприятии "Азовсталь".
В Министерстве обороны РФ рассказали, что с завода в ДНР 1 мая были доставлены 80 человек.
Кстати, глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня заявил, что Киев пытается всеми силами добиться вывода с комбината оставшихся радикалов, так как среди них могут оказаться офицеры с Запада и наёмники.
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