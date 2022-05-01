Зеленский: эвакуация с "Азовстали" в Мариуполе продолжится 2 мая в 08:00

Как заявил украинский президент Владимир Зеленский, эвакуация мирного населения с завода "Азовсталь" в Мариуполе продолжится в понедельник, 2 мая с восьми утра.

В воскресенье, 1 мая он говорил, что с территории металлургического комбината были выведены порядка ста гражданских лиц, которые якобы отправятся в Запорожскую область.

"Сегодня нам наконец-то удалось начать эвакуацию людей.... Надеюсь, что завтра также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продолжить вывоз людей из Мариуполя. Планируем начать в 8 утра", — сообщает Зеленский.

Он добавил, что Киев вместе с ООН работает над спасением мирных граждан, оставшихся на предприятии "Азовсталь".

В Министерстве обороны РФ рассказали, что с завода в ДНР 1 мая были доставлены 80 человек.

Кстати, глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня заявил, что Киев пытается всеми силами добиться вывода с комбината оставшихся радикалов, так как среди них могут оказаться офицеры с Запада и наёмники.