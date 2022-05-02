Снятое украинцами видео объясняет неуязвимость ракеты "Калибр"

Жителям Одесской области удалось заснять видео с манерами крылатой ракеты "Калибр". Именно уникальная траектория делает это оружие неуязвимым.

Несмотря на запрет киевских властей обнародовать подобные кадры, в интернете опубликовали ролик с пролётом крылатой ракеты "Калибр", снятый жителями украинской глубинки. Видео наглядно показывает, почему это оружие считается неуязвимым для средств ПВО.

Судя по описанию, ракета направляется в сторону города Николаев. При заходе на цель "Калибр" снижается, чтобы оставаться невидимым для радаров противника.

Главной особенностью российской крылатой ракеты является не только возможность менять высоту полёта, но и маневрировать, огибая рельеф. Не зря считается, что "Калибр" практически невозможно обнаружить и перехватить.

Командование ВСУ не раз сообщало о успешных перехватах "Калибров", но ни одного фактического доказательства представлено не было, а значит эти заявления можно отнести к пустой браваде.