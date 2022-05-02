Российские лётчики во время воздушного боя сбили истребитель МиГ-29, принадлежащий Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
На брифинге с участием журналистов он также отметил, что в районе населённого пункта Петровское Луганской народной республики военные из РФ сбили две тактические ракеты "Точка-У".
"В ходе воздушного боя в районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29", — подчеркнул Конашенков.
По его словам, российские системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 10 украинских беспилотников в ДНР, районе Луганска, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.
Ранее сообщалось, что в боевых действиях на стороне Киева участвуют сотни хорошо подготовленных граждан США. Группу американцев под названием Task Force Yankee возглавляет Харрисон Джозефовиц, который до этого работал полицейским и проходил службу в армии США.
Германия столкнулась с инфляционным шоком в секторе розничной торговли продуктами питания, сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.