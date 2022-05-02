Российские лётчики в воздушном бою сбили украинский истребитель МиГ-29

Российские лётчики во время воздушного боя сбили истребитель МиГ-29, принадлежащий Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

На брифинге с участием журналистов он также отметил, что в районе населённого пункта Петровское Луганской народной республики военные из РФ сбили две тактические ракеты "Точка-У".

"В ходе воздушного боя в районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29", — подчеркнул Конашенков.

По его словам, российские системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 10 украинских беспилотников в ДНР, районе Луганска, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее сообщалось, что в боевых действиях на стороне Киева участвуют сотни хорошо подготовленных граждан США. Группу американцев под названием Task Force Yankee возглавляет Харрисон Джозефовиц, который до этого работал полицейским и проходил службу в армии США.