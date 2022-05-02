Авиация Вооружённых сил России за прошедшие сутки поразила 38 военных объектов Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
На брифинге с участием журналистов он отметил, что российские военные использовали для удара по цели высокоточные ракеты воздушного базирования.
"За сутки поражены 38 военных объектов ВСУ, в том числе четыре пункта управления, 30 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Первомайское и Ильичёвка", — пояснил Конашенков.
Он также подчеркнул: армия РФ уничтожила зенитный ракетный комплекс "Оса АКМ" и батарею реактивных систем залпового огня в районе Архангеловки.
Ранее в Минобороны заявили, что в ходе воздушного боя российские военные лётчики уничтожили украинский истребитель МиГ-29.
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