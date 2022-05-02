Конашенков: российские ракеты воздушного базирования поразили 38 объектов ВСУ

Авиация Вооружённых сил России за прошедшие сутки поразила 38 военных объектов Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

На брифинге с участием журналистов он отметил, что российские военные использовали для удара по цели высокоточные ракеты воздушного базирования.

"За сутки поражены 38 военных объектов ВСУ, в том числе четыре пункта управления, 30 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Первомайское и Ильичёвка", — пояснил Конашенков.

Он также подчеркнул: армия РФ уничтожила зенитный ракетный комплекс "Оса АКМ" и батарею реактивных систем залпового огня в районе Архангеловки.

Ранее в Минобороны заявили, что в ходе воздушного боя российские военные лётчики уничтожили украинский истребитель МиГ-29.