МЧС РФ: для разбора завалов драмтеатра Мариуполя подключена тяжёлая техника

Представитель МЧС России рассказал, что для разбора завалов драматического театра Мариуполя решено привлечь тяжёлую технику, об этом сообщает РИА Новости.

Также в ведомстве отметили, что есть риск, что под завалами находятся десятки тел мирных жителей города.

В МЧС РФ добавили, что в настоящий момент уже работают отряды из Санкт-Петербурга и Самары. В самом лучшем случае завал разберут за два дня, хотя спасатели думают, что времени может понадобиться и больше.

Ранее беженка из Мариуполя рассказала, как боевики из националистического батальона "Азов"* использовали мирных граждан в качестве "живых щитов" и взорвали драмтеатр, где ещё находились люди.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ