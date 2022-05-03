Представитель МЧС России рассказал, что для разбора завалов драматического театра Мариуполя решено привлечь тяжёлую технику, об этом сообщает РИА Новости.
Также в ведомстве отметили, что есть риск, что под завалами находятся десятки тел мирных жителей города.
В МЧС РФ добавили, что в настоящий момент уже работают отряды из Санкт-Петербурга и Самары. В самом лучшем случае завал разберут за два дня, хотя спасатели думают, что времени может понадобиться и больше.
Ранее беженка из Мариуполя рассказала, как боевики из националистического батальона "Азов"* использовали мирных граждан в качестве "живых щитов" и взорвали драмтеатр, где ещё находились люди.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ
Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.