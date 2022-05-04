Экс-премьер ДНР Бородай: ВСУ идут по пути наименьшего сопротивления

Во время военной спецоперации российской армии противник выбирает наиболее лёгкие для себя пути ведения боевых действий. Бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай убеждён, что на данный момент украинские войска сохраняют частичную боеспособность.

Депутат отмечает, что ВСУ пытаются вести боевые действия на пересечённой местности и в жилых районах. Украинские силовики пользуются местными условиями для того, чтобы максимально зацепиться.