Во время военной спецоперации российской армии противник выбирает наиболее лёгкие для себя пути ведения боевых действий. Бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай убеждён, что на данный момент украинские войска сохраняют частичную боеспособность.
Депутат отмечает, что ВСУ пытаются вести боевые действия на пересечённой местности и в жилых районах. Украинские силовики пользуются местными условиями для того, чтобы максимально зацепиться.
"ВСУ предпочитают открытую местность оставлять и отступать, тем самым сжимая свою линию фронта, и тем самым имея возможность маневрировать резервами, людьми, и тем самым увеличивать количество своих подразделений и людей на линии фронта", — объяснил Бородай в интервью изданию "Украина.ру".
Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.