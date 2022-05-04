Спецгруппа "Отважные" продолжает наступать на Лиманском направлении. На данный момент город оккупирован украинскими силовиками. В результате очередного столкновения с противником российские войска захватили склад с оружием ВСУ. В хранилище были спрятаны ящики с боеприпасами и медикаменты.
Кроме того, на территории склада был обнаружен автобус с надписью "Дети. Эвакуация". Это в очередной раз доказывает, что у украинских радикалов полностью отсутствуют моральные принципы.
"Для передвижения украинские боевики использовали гражданские машины и даже автобус с надписью "Дети, эвакуация", прикрываясь святым для каждого нормального человека", — отмечают военкоры "Русской Весны".
Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.