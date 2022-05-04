Группировка "О" наступает на Лиман: боевики ездили на автобусе "Дети. Эвакуация"

Спецгруппа "Отважные" продолжает наступать на Лиманском направлении. На данный момент город оккупирован украинскими силовиками. В результате очередного столкновения с противником российские войска захватили склад с оружием ВСУ. В хранилище были спрятаны ящики с боеприпасами и медикаменты.

Кроме того, на территории склада был обнаружен автобус с надписью "Дети. Эвакуация". Это в очередной раз доказывает, что у украинских радикалов полностью отсутствуют моральные принципы.