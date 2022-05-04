Шойгу: российские военные будут уничтожать транспорт НАТО с оружием для Украины

Армия РФ будет уничтожать транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Во время селекторного совещания он отметил, что США и их союзники по НАТО по-прежнему накачивают Украину военной техникой.

"Любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на Украину с вооружением или материальными средствами для нужд ВСУ, рассматривается нами как законная цель для поражения", — пояснил Шойгу.

Как отметил министр, российские военные продолжают проявлять мужество и отвагу, исполняя свой долг и обеспечивая безопасность населения республик Донбасса. По его словам, ВС РФ выполняют все боевые задачи, поставленные Верховным главнокомандующим.

Ранее Шойгу сообщил, что Мариуполь перешёл под контроль армии РФ. На освобождённых от украинских националистов территориях, указал глава Минобороны, налаживается мирная жизнь.