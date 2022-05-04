Ходарёнок: украинские ракеты "Точка-У" падают из-за отказа матчасти

Украинские "Точки-У" часто падают не только из-за того, что их сбивают российские зенитные комплексы, а потому, что отказывает материальная часть. Такое мнение высказал военный журналист, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Он отметил, что в Сети стало появляться много фото и видео с упавшими ракетами в районах, расположенных недалеко от позиции украинских комплексов "Точка-У".

По словам эксперта, случаи падения этих ракет в последние годы фиксировались не раз. Причём они не только падали, а иногда и взрывались в момент запуска до схода с пусковой установки.

Полковник считает, что причин этого несколько: применяются изделия с истёкшими сроками хранения, нарушаются условия хранения и эксплуатации, а также происходят ошибки боевых расчётов. Возможно, дело и в совокупности факторов.

Обвиняя Россию в запусках "Точек-У", пропагандисты киевского режима нагло используют ложь в качестве инструмента гибридной войны, также как в истории с найденными флешеттами из украинских снарядов в Буче, заключил военный аналитик.