В Киеве не исключили присоединение Белоруссии к боевым действиям на Украине

В Киеве допускают возможность присоединения Белоруссии к боевым действиям на Украине, заявил пресс-секретарь украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Мы не исключаем, что Российская Федерация может в какой-то момент использовать территорию Беларуси, Вооруженные Силы Республики Беларусь, против Украины", - цитирует заявление представителя погранслужбы Reuters.

По словам Демченко, на Украине готовы к такому развитию событий. Границу страны с Белоруссией укрепили после начала российской спецоперации.

Представитель Госпогранслужбы сообщил также об укреплении границы с Приднестровьем, где наблюдается рост напряженности из-за ряда инцидентов с обстрелами и подрывами ряда объектов.

В среду, 4 мая, Минобороны Белоруссии заявило о начале внезапной проверки сил реагирования Вооружённых сил республики. В ходе неё предусмотрена отработка приведения войск в боевую готовность, действий на незнакомых территориях, а также противодействия военным угрозам на земле и в воздухе.

В министерстве подчеркнули, что проверка сил реагирования не несёт какой-либо угрозы для соседних стран.