EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владимир Васютченко

В Киеве не исключили присоединение Белоруссии к боевым действиям на Украине

Силовые структуры

В Киеве допускают возможность присоединения Белоруссии к боевым действиям на Украине, заявил пресс-секретарь украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко.

В Киеве не исключили присоединение Белоруссии к боевым действиям на Украине

"Мы не исключаем, что Российская Федерация может в какой-то момент использовать территорию Беларуси, Вооруженные Силы Республики Беларусь, против Украины", - цитирует заявление представителя погранслужбы Reuters.

По словам Демченко, на Украине готовы к такому развитию событий. Границу страны с Белоруссией укрепили после начала российской спецоперации.

Представитель Госпогранслужбы сообщил также об укреплении границы с Приднестровьем, где наблюдается рост напряженности из-за ряда инцидентов с обстрелами и подрывами ряда объектов.

В среду, 4 мая, Минобороны Белоруссии заявило о начале внезапной проверки сил реагирования Вооружённых сил республики. В ходе неё предусмотрена отработка приведения войск в боевую готовность, действий на незнакомых территориях, а также противодействия военным угрозам на земле и в воздухе.

В министерстве подчеркнули, что проверка сил реагирования не несёт какой-либо угрозы для соседних стран.

Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Артамонов
Sberbank
Новости
Corriere della Sera: 565 тысяч итальянцев потеряют работу без газа из России
Сидоров: Европе выгодно сотрудничать с РФ, но гегемонизм США этому мешает
Volkswagen остановил производство в Европе из-за проблем с комплекттующими
Bloomberg: Запад намерен запретить россиянам покупать недвижимость в Европе
The Hill: США затрудняют переговоры между Украиной и Россией
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО кассетными боеприпасами: есть жертвы и раненые
В минобороны Украины заявили, что будут отмечать День Победы
Пенсионеры в США снова начали работать из-за высокой инфляции
Захарова раскритиковала наглую и проплаченную внешнюю политику Зеленского
Хайдер: "Поддержка НАТО по Украине – пощёчина австрийской дипломатии"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Главком ВС Польши приказал армии готовиться к вторжению на Украину

Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.

Главком ВС Польши приказал армии готовиться к вторжению на Украину
ВС России точными ракетными ударами вывели из строя железную дорогу во Львове
Мир. Новости мира
ВС России точными ракетными ударами вывели из строя железную дорогу во Львове
Силовые структуры
Захваченный на "Азовстали" канадский генерал оказался "важной шишкой"
Силовые структуры
WarGonzo: диверсанты атаковали биолабораторию НАТО в Мариуполе
Любовь Степушова Стало ясно, почему Россия не спешит по срокам СВО Любовь Степушова Ирина Шлионская Тёмный эмпат: психопат, который вас понимает Ирина Шлионская Игорь Буккер Английские крестьяне угощали феодалов мясом Игорь Буккер
Силовые структуры
Военные России захватили украинский танк Т-64 с редкими пулями внутри
Мир. Новости мира
Экс-депутат Рады Кива: стартовал первый этап аннексии Польшей Западной Украины
Дверь машины захлопнулась, а ключи внутри: что делать?
Авто
Дверь машины захлопнулась, а ключи внутри: что делать?
Последние материалы
В минобороны Украины заявили, что будут отмечать День Победы
Пенсионеры в США снова начали работать из-за высокой инфляции
Захарова раскритиковала наглую и проплаченную внешнюю политику Зеленского
Хайдер: "Поддержка НАТО по Украине – пощёчина австрийской дипломатии"
Города на юге Украины подключили к российскому интернету
Евсеев: ВС РФ уничтожат мосты на Украине, ВСУ убегут из Донбасса к середине мая
Стало ясно, почему Россия не спешит по срокам СВО
В Киеве не исключили присоединение Белоруссии к боевым действиям на Украине
Писатель Шахназаров: Киркоров прощупал почву для возвращения уехавших "звёзд" 
GT: обвиняя Россию и Китай, США "подливают масла в огонь" на Украине
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников