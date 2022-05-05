Эксперты: при мобилизации первых призовут мужчин в возрасте до 30 лет

Бывший офицер спецназа, участник войны в Афганистане Анатолий Матвийчук рассказал, кого будут призывать в армию в случае мобилизации в России.

По словам Матвийчука, главное условие мобилизации — объявление войны при нападении на страну. В соответствующем указе президента будут определяться категории граждан, подлежащих призыву на военную службу. Как правило, это мужчины в возрасте до 30 лет.

"Есть резервы первой очереди, второй и третей. В первой очереди — мужчины до 30 лет. Второй — от 30 до 45 лет, в следующей очереди — от 45 до 50. Далее идет четвертый до 60 лет. После 60 лет уже не призываются", — сказал бывший офицер спецназа в беседе с URA.RU.

Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что Украина не объявила России войну, однако проводит уже третью волну мобилизации, забирая в армию мужчин преклонного возраста.

Он усомнился в том, что в ближайшее время президент России Владимир Путин подпишет указ об объявлении войны и всеобщей мобилизации. Дандыкин сообщил, что перед тем, как соответствующий документ попадёт на стол к президенту, он должен быть рассмотрен Госдумой и Советом Федерации

Перед введением мобилизации компетентные ведомства просчитывают экономические потери и решают, кого можно призвать в армию, а кого лучше оставить на "гражданке".