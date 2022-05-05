Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией

Херсонская область является исконно русской территорией, и её жители наконец осознают, что российская армия пришла на их защиту, заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации, глава комитета "За мир и порядок" Кирилл Стремоусов.

"Херсонская область, как исконно русская территория, освобождена от засилья нацизма и фашизма, независимо от всех страшных угроз, которые льются со стороны украинской власти, которая всячески не хочет признать состоявшийся исторически справедливый факт", — высказался он в эфире "Соловьёв Live".

По мнению Стремоусова, и мирные жители уже понимают, что перед вооружёнными силами РФ стоит задача избавить эти территории от нацизма.

Ранее стало известно, что города на юге Украины, которые перешли под контроль ВС РФ, постепенно подключают к российскому интернету. Об этом рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Он заметил, что в число этих городов вошли Херсон, Скадовск, Новая Каховка, Геническ, Мелитополь.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.