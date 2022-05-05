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Автор Елена Федорова

Раненый на Украине россиянин 12 дней добирался до своих

Силовые структуры

Забайкалец Алексей Лиханов стал легендой российской армии. Героически сражаясь на Украине, он получил боевое ранение и в течение 12 дней добирался до расположения российских войск с двумя гранатами в руках.

Раненый на Украине россиянин 12 дней добирался до своих

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов навестил Лиханова в госпитале и рассказал о его состоянии.

"Похудел сильно, но главное — живой. Сейчас набирается сил", — передаёт transsibinfo.com слова губернатора.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ использовали монтажную пену для пыток военнопленных РФ. Российские власти проводят расследование сразу по нескольким уголовным делам о преступлениях, которые совершили украинские военные в отношении российских военных. Высокопоставленный источник, знакомый с ходом расследования, сообщил, что дела возбуждены в том числе и по статье 356 УК РФ "Применение запрещённых средств и методов ведения войны".

Автор: Елена Федорова, Куратор: Александр Артамонов
Темы россия украина забайкальский край
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Раненый на Украине россиянин 12 дней добирался до своих
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