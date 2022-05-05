ВС РФ нанесли ракетный удар по заводу в Краматорске, где скрывались боевики ВСУ

Силовики украинской армии продолжают размещать свои подразделения на заводах, следуя примеру националистов, которые скрываются на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе. Однако тактика ВСУ не спасает их от ударов со стороны российской армии.

Украинские военные нашли укрытие на машиностроительном заводе "Энергомашспецсталь" в Краматорске. По месту базирования боевиков ВСУ был нанесён ракетный удар в ходе военной спецоперации. Военные корреспонденты "Русской весны" опубликовали кадры разрушенного предприятия.