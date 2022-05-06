France24: ВСУ разрушают объекты инфраструктуры, чтобы помешать продвижению ВС РФ

Украинская армия предпринимает всяческие попытки остановить продвижение российских войск. Для этого ВСУ самостоятельно наносят удары по инфраструктуре и объектам жизнеобеспечения собственной страны.

Французские журналисты издания France24 посетили село Демидово, которое находится недалеко от Киева. Местные жители признались, что украинские военные затопили село, открыв заслонки дамбы. В это время российские войска находились близко к Киеву, поэтому военное командование ВСУ было готово сделать всё, чтобы не допустить наступления ВС РФ.

В результате манёвров киевского режима село находилось под водой на протяжении двух месяцев.

"Вода поднялась вот досюда. Сможем ли мы жить здесь? Думаю, нет. Но я не жалуюсь", — сказал один их местных жителей.

Другая собеседница французских репортёров отметила, что из-за потока воды невозможно было передвигаться по улицам.