Пентагон "открестился" от передачи разведданных Украине по крейсеру "Москва"

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что никакие разведанные по российскому крейсеру "Москва" США Украине не передавали. По его словам, Киев сам "в состоянии" отслеживать корабли России.

Как подчеркнул Кирби, информация, которую распространили американские СМИ, не соответствует действительности.

"Украинцы располагают собственными разведывательными возможностями, позволяющими отслеживать и брать на прицел российские корабли, что они и сделали в этом случае", — цитирует Кирби газета The New York Times.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявления ряда американских СМИ о том, что якобы именно американская разведка передала Украине координаты места нахождения российского крейсера в "Москва" в Чёрном море. Согласно сообщению источников, на которые опирались журналисты в материалах, благодаря данным, Киев "удачно" нанёс удар по кораблю, который вследствие затонул.