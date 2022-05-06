Пленный боец Фисак: руководство ВСУ использует военных как "пушечное мясо"

По словам пленного украинского солдата Юрия Фисака, руководство ВСУ не ценит жизни своих военных. Командование бросает солдат в окопы, используя их в качестве "пушечного мяса".

"Мы для них как живой щит, получается", - сказал пленный.

Фисак отметил, что в казарме находилось около 300 человек. В распоряжении военных были ПТРК "Корсар", NLAW, гранатомёты, автоматы и несколько комплексов Javelin. Фисак признаётся, что при встрече с российскими войсками он ждал гибели. Однако был приятно удивлён вежливому отношению военных российской армии к противнику.