Mi-6 назвала Бескидский тоннель в Карпатах целью российских "Кинжалов"

Украина стягивает войска и зенитно-ракетные комплексы в район Бескидского тоннеля, по которому, как доложила Киеву британская разведка, ВС РФ готовятся нанести удар.

Политолог Марат Баширов в беседе со "Свободной прессой" прокомментировал ситуацию, заявив, что после уничтожения моста в Затоке около Одессы Бескидский тоннель, расположенный на границе Львовской и Закарпатской областей, может стать одной из главных целей для ракет РФ, так как удар по данному объекту перекроет стратегически важный маршрут поставки военной техники и оружия НАТО на Украину.

"Вообще удивительно, конечно, что этот транспортный объект до сих пор цел", — отмечает автор издания Светлана Гомзикова.

Британский вброс — провокация или отвлекающий манёвр

Военный обозреватель МИА "Россия сегодня", капитана 1 ранга запаса Александра Хроленко в интервью "Свободной прессе" выразил своё мнение по данному вопросу. Он посоветовал полагаться на информацию разведывательных служб России. По его словам, уничтожение одного туннеля не сыграет большой роли в ходе СВО.

"Там есть множество дублирующих маршрутов от той же украино-польской границы. Кроме того, есть граница Украины с Румынией и Словакией. Венгрия не предоставляет свою территорию для таких перевозок. Но, тем не менее, этих границ очень много", — подчеркнул он.

Вместе с тем Хроленко отметил, что для уничтожения указанного тоннеля понадобился бы один точечный удар гиперзвуковой ракеты "Кинжал". При нанесении удара у входа в туннель образовавшийся многокилометровый завал пришлось бы восстанавливать несколько лет.

По словам военного обозревателя, западные разведки работают против РФ и верить вбросам не стоит.