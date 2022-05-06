В Херсоне заявили, что жители региона смогут получить гражданство России

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что жители региона смогут получить гражданство Российской Федерации. Об этом сообщили в эфире телеканала "Херсон и Запорожье — 24".

Кроме того, Стремоусов подчеркнул, что Херсонская область будет максимально интегрироваться в состав России.

В пятницу, 6 мая, глава ДНР Денис Пушилин и генсек "Единой России" Андрей Турчак приехали в Херсон, где встретились с новым руководителем Херсонской области Владимиром Сальдо. На мероприятии Турчак подчеркнул, что Россия в Херсоне навсегда.