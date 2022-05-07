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Автор Антон Уткин

Sohu: Россия применяет "короля бомб" против ВСУ — Украина и США в шоке

Силовые структуры

Российские войска уничтожают укрепрайоны ВСУ с помощью "короля бомб" — фугасной бомбы ФАБ. Новость вызвала шок в Киеве и Вашингтоне, сообщает китайское издание Sohu.

Sohu: Россия применяет "короля бомб" против ВСУ — Украина и США в шоке

Киевский режим и его кураторы из Соединённых Штатов оказались застигнутыми врасплох информацией, что ВКС РФ начали использование мощнейшей фугасной авиационной бомбы ФАБ-3000-М46. С её помощью уничтожаются укрепления, которые украинские боевики создали за 8 лет войны в Донбассе.

Для этого боеприпаса не являются преградой любые подземные сооружения, где окопался противник. С помощью бомбы Вооруженные силы РФ легко уничтожают укрепрайоны, не рискуя здоровьем и жизнями солдат.

"ФАБ — не новое оружие. Россия использовала эту бомбу в различных военных конфликтах, и она успела получить звание "короля бомб", — напомнили аналитики издания.

Использование ФАБ-3000 стало неожиданностью для ВСУ. В 1989 году Минобороны СССР сняло с вооружения "короля бомб", но теперь боеприпас успешно применяется против украинских националистов и боевиков.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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