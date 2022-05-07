Действия генерала Дворникова на Украине заткнули рты западным СМИ

Назначение Александра Дворникова главнокомандующим ВС РФ в спецоперации на Украине вызвало сперва бурную реакцию со стороны СМИ Запада.

Сейчас они притихли и очень пристально наблюдают за дальнейшими действиями российской армии. Несомненно, рокировка Кремля на этого генерала вызывает опасение у коллективного Запада.

Зарубежные издания необычно сперва отреагировали на решение назначить генерала Дворникова главнокомандующим в СВО. Это было решено на фоне второй фазы спецоперации, в ходе которой от бандеровцев полностью освободят Донбасс.

Иностранные СМИ "возбудились" от рокировки и напомнили, что речь идет о генерале, отметившегося отличными военными операциями в САР. Под командованием генерала ВКС РФ добились успеха в борьбе с террористами — было освобождено почти четыреста населенных пунктов.

А на Украине ВС РФ и подразделения Республик достигли серьёзных результатов. Сейчас в Донбассе идёт активное наступление, нейтрализуются все военные угрозы со стороны Киева.

Россия представила лучшего своего командира — генерала Дворникова, руководившего Армией России в Сирии". Теперь всем ясно, что РФ не отступит, пишут зарубежные СМИ.