Мирошник: ВСУ пытались пойти в контратаку у Северодонецка, но попали в окружение

Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались пойти в контратаку в селе Воеводовка в предместьях Северодонецка, однако попали в окружение. Об этом заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

По его словам, бои продолжаются в треугольнике Северодонецк — Лисичанск — Рубежное. Воздушно-космические силы РФ, пояснил Мирошник, "разносят" укрепления и позиции украинских боевиков.

Он также добавил, что боевые действия продолжаются рядом с населёнными пунктами Воеводовка, Шипилово, Белогоровка и на Привольнянском плацдарме.

"В Воеводовке со стороны украинских боевиков была попытка контрнаступления, закончилась плачевно. Оставив на поле боя множество двухсотых, вояки откатились к своим позициям", — отметил посол.

Как пояснил Мирошник, представители ВСУ, оставшиеся в Воеводовке, блокированы. Он подчеркнул, что их поставили перед выбором: либо с большими потерями попытаться вырваться из окружения, либо сдаться и остаться в живых.

Кроме того, посол уточнил, что силы РФ и ЛНР уничтожили артиллерийские и миномётные батареи, которые вели обстрелы Рубежного, Северодонецка и Кременной.