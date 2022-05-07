После того, как из подземелий "Азовстали" в Мариуполе были эвакуированы все гражданские лица, засевших там украинских националистов ожидает незавидная участь. Церемониться с ними больше не будут. Такое мнение высказал военный корреспондент Юрий Котенок.
С боевиками нужно заканчивать, и действовать максимально жёстко, считает журналист.
"В пыль, в порошок. Хватит сантиментов. Всё по военной науке — с подрывом коммуникаций, позиций, входов-выходов, затоплением (если надо) казематов, с "Черёмухой". Тот, кто не сложит оружие, должен быть уничтожен", — написал военкор в соцсети.
Напомним, в субботу вечером вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук сообщила, что из "Азовстали" были эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди, которых нацисты удерживали в качестве "живого щита".
Схема поставок западного оружия на Украину раскрыта. Теперь у ВС РФ одна задача — остановить этот поток.