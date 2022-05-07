Ловушка от ВС РФ: подробности разгрома на Змеином — Армии России там не было

Подробности сегодняшней атаки ВСУ на Змеиный.

Напомним, в районе острова Змеиный уничтожены истребитель ВВС Украины Су-27, бомбардировщик Су-24, три вертолета Ми-8 с десантом и два БПЛА "Байрактар-ТБ2". И на воде уничтожен десантно-штурмовой катер "Станислав" ВМС Украины.

Оказывается, что остров был использован российскими военными в качестве приманки: силы Вооружённых сил России с него снялись ещё утром и отошли. Транспортные вертолеты украинской армейской авиации Ми-8 и "Станислав" спокойно достигли берегов Змеиного и стали высаживать десант.

После этого Армия РФ нанесла удар. Вертолеты и катер были мгновенно "приземлены". Немногочисленные выжившие отступали уже на резиновых лодках.

Уцелевшая авиация днём была накрыта на аэродромах Червоноглинский, Школьный и Мартыновка.

Как пишут аналитики, не то для украинских карателей беда, что десант утопили, не то беда, что лётчиков сбили, не то беда, что аэродромы покрошили, а в том для карателей беда, что русские украинцев нестерпимо обдурили.