"Азов"* на "Азовстали" вышел на огневые позиции снова прикрываясь режимом тишины

Националисты полка "Азов"* на заводе "Азовсталь" опять вышли на огневые позиции.

Сделали они это снова прикрываясь объявленным режимом тишины в Мариуполе. Сразу же по местам скопления бандеровцев российская армия и силы Республик нанесли удары.

В Мариуполе сегодня третий день перемирия. Накануне, 7 мая, вечером вице-премьер Украины Ирина Верещук сказала, что все женщины и дети, а также пожилые были эвакуированы с территории металлургического комбината "Азовсталь".

Многие сразу задались вопросом — теперь у националистов "Азова"*, не осталось живого щита? А сегодня замкомандира нацбата Паламар сказал, что не может подтвердить информацию о выходе всех мирных граждан с меткомбината.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.