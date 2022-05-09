ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Белогоровки — в окружении до 8 тысяч боевиков

Вооруженные силы России прорвали оборону украинских войск у Белогоровки. В окружение могут попасть до 8 тысяч боевиков ВСУ.

С мест сообщают, что союзные силы Армии России и сил Республик смогли прорвать оборону ВСУ в районе Белогоровки, форсировав Северский Донец.

С учетом наступления объединённых сил со стороны города Попасная, где также была прорвана оборона, в окружение могут попасть до восьми тысяч украинских солдат, закрепившихся в Лисичанске и Северодонецке.

А тем временем, ВФУ продолжают целенаправленно разбивать жилые дома и инфраструктуру Горловки и Докучаевска.

Под огнём украинских боевиков в Горловке оказалась улица Фомина, повреждены дома. В Докучаевске повреждено здание аптеки, расположенное по улице Центральной.

В результате обстрелов в ДНР обесточены 67 подстанций, одна больница, 7 учебных заведений и около 8 тысяч бытовых абонентов, сообщает МЧС ДНР.