WarGonzo: Морпехи РФ "поздравляют" боевиков на "Азовстали" с Днём Победы

Морские пехотинцы ВС РФ 9 мая "поздравили" с Днём Победы украинских неонацистов, заблокированных на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.

810 бригада морской пехоты России вместе с артиллеристами наносят удары по засевшим на заводе боевикам "Азова"* и ВСУшникам.

Комбинат обстреливается артиллерией, идут стрелковые бои. Комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал, что "Азов" на заводе — "в заднице", но ищет возможность красиво выйти из ситуации, хотя выходить уже некуда — моральный дух и возможности для сопротивления на очень низком уровне.

А на очередном видео украинский пограничник с "Азовстали" рассказывает, что обстановка у нацистов и военных, запертых на заводе — тяжёлая. По его словам, они постоянно держат связь с киевским властями, и те делают все, чтобы достать их из Мариуполя. Это полностью противоречит словам основных спикеров "Азовстали" "Калины" и "Волыны" — те уже больше месяца твердят, что их бросили умирать и никому их судьба неинтересна.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.