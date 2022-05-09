Леонков: ВС РФ до сих пор не уничтожили укрепрайоны ВСУ из-за фортификации

Фланговые манёвры и танковые прорывы не входили в план второй фазы СВО на Украине. Действовать нужно более последовательно, продумывая каждый шаг, ведь территория Донбасса обустроена по правилам современной фортификации. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

Он объясняет, что укрепрайоны ВС Украины сделаны так, что они перекрывают друг друга. На переднем плане — бетонные сооружения, в которых находились противотанковые вооружения и стрелки. На второй линии — мощная артиллерия. На третьей линии находятся комплексы ПВО и ОТРК.

"Все они имеют между собой связь. Если ломается первая линия, то вторая линия становится первой, а третья линия становится второй. Нужно было планомерно взламывать эту линию и уничтожать её", — разъясняет Леонков в беседе с порталом "Украина.ру".

Уничтожение идёт успешно, судя по результатам, но не стоит забывать, что в районе Донбасса сосредоточена самая сильная часть ВСУ, которую с 2018 года обучали инструкторы НАТО. Уничтожение этой группировки значительно уменьшит профессионализм войск Украины.