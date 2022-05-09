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Автор Инна Винникова

Леонков: ВС РФ до сих пор не уничтожили укрепрайоны ВСУ из-за фортификации

Силовые структуры

Фланговые манёвры и танковые прорывы не входили в план второй фазы СВО на Украине. Действовать нужно более последовательно, продумывая каждый шаг, ведь территория Донбасса обустроена по правилам современной фортификации. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

Леонков: ВС РФ до сих пор не уничтожили укрепрайоны ВСУ из-за фортификации

Он объясняет, что укрепрайоны ВС Украины сделаны так, что они перекрывают друг друга. На переднем плане — бетонные сооружения, в которых находились противотанковые вооружения и стрелки. На второй линии — мощная артиллерия. На третьей линии находятся комплексы ПВО и ОТРК.

"Все они имеют между собой связь. Если ломается первая линия, то вторая линия становится первой, а третья линия становится второй. Нужно было планомерно взламывать эту линию и уничтожать её", — разъясняет Леонков в беседе с порталом "Украина.ру".

Уничтожение идёт успешно, судя по результатам, но не стоит забывать, что в районе Донбасса сосредоточена самая сильная часть ВСУ, которую с 2018 года обучали инструкторы НАТО. Уничтожение этой группировки значительно уменьшит профессионализм войск Украины.

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу донбасс алексей леонков
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