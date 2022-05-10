В МИД Германии пообещали передать Украине современные танки и гаубицы

Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что Берлин отправит ВСУ семь гаубиц и современные танки. Также ФРГ поможет украинским военным научиться управлять техникой, сказала министр.

Как подчеркнула немецкий дипломат, гаубицы и танки позволят армии Украины защищаться от дронов.

"Германия и Нидерланды смогут сообща поставить гаубицы, потому что одна страна не может передать всё, так как у нас самих есть недостача", — отметила руководитель немецкого внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции в Киеве.

Ранее бывший разведчик Штатов Скотт Риттер обратил внимание на бесполезность поставок вооружения ВСУ. Как пояснил эксперт, украинские солдаты не способны правильно обслужить и ремонтировать технику.