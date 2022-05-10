Лукашенко хочет оставить в Белоруссии российские С-400 и "Искандеры"

Белорусский лидер Алесандр Лукашенко сообщил, что Минск намерен оставить российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и ракетные комплексы "Искандер" на территории республики.

"Мы с Россией договорились, что, наверное, оставим С-400, которые у нас есть. Он из Минска будет "видеть" до Берлина", — подчеркнул президент, слова которого приводит БелТА.

Вместе с этим глава Белоруссии заявил о планах купить у РФ комплексы "Искандер". Как объяснил Лукашенко, данная техника необходима Минску, чтобы обеспечить оборону страны.

Ранее белорусский руководитель отметил, что Москва поддержит республику в сфере ракетного производства. По информации президента, российские власти позволят коллегам использовать опыт создателей ракеты "Искандер".