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Автор Евгения Васильева

Лукашенко хочет оставить в Белоруссии российские С-400 и "Искандеры"

Силовые структуры

Белорусский лидер Алесандр Лукашенко сообщил, что Минск намерен оставить российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и ракетные комплексы "Искандер" на территории республики.

"Мы с Россией договорились, что, наверное, оставим С-400, которые у нас есть. Он из Минска будет "видеть" до Берлина", — подчеркнул президент, слова которого приводит БелТА.

Вместе с этим глава Белоруссии заявил о планах купить у РФ комплексы "Искандер". Как объяснил Лукашенко, данная техника необходима Минску, чтобы обеспечить оборону страны.

Ранее белорусский руководитель отметил, что Москва поддержит республику в сфере ракетного производства. По информации президента, российские власти позволят коллегам использовать опыт создателей ракеты "Искандер".

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
россия германия белоруссия александр лукашенко
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