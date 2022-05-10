Два контрактника из Карелии погибли на Донбассе

Два контрактника из Карелии погибли на Донбассе, об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Известия о гибели героев пришли в Республику Карелия на майских выходных.

Как пишет karelinform.ru, 7 мая поступила информация о смерти жителя п. Шуя — Кирилла Власова. На следующий день руководитель региона рассказал о гибели Петра Наумова из п. Салми.

Ранее стало известно, что во время спецоперации РФ на Украине погиб молодой контрактник Иван Пахтышев из Югры. Отмечается, что югорчанин родился в 1997 году в селе Кама Кондинского района. С 2015 года он служил по контракту в мотострелковом полку танковой дивизии.

По приказу президента России Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.