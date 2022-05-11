По мнению военного эксперта Константина Сивкова, украинские войска могут осуществить атаку на Приднестровье с открытием нового фронта, если будут созданы благоприятные условия. В таком случае российская сторона будет вынуждена предпринять усилия для деблокады региона.
Эксперт отметил, что для этого придётся развернуть сухопутный фронт и выделить значительные силы для направления в регион в обход Одессы и Николаева.
"Также возможна высадка воздушного и морского десанта", — указал Сивков в интервью изданию "Украина.ру".
Коллективный Запад продвигает на Украине "свои ценности".