Сивков: если ВСУ нападут на Приднестровье, то Россия развернёт сухопутный фронт

По мнению военного эксперта Константина Сивкова, украинские войска могут осуществить атаку на Приднестровье с открытием нового фронта, если будут созданы благоприятные условия. В таком случае российская сторона будет вынуждена предпринять усилия для деблокады региона.

Эксперт отметил, что для этого придётся развернуть сухопутный фронт и выделить значительные силы для направления в регион в обход Одессы и Николаева.