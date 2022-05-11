Пентагон попросил Зеленского не отдавать поставляемое оружие "не в те руки"

Руководитель Минобороны Штатов Ллойд Остин сообщил, что американские политики в ходе беседы с лидером Украины Владимиром Зеленским обратили внимание на необходимость не допустить попадания передаваемого Киеву оружия злоумышленникам.

"Когда я встречался с Зеленским и министром обороны Резниковым в Киеве две недели назад, я отметил важность подотчётности и отслеживания распределения нашей "чувствительной" техники, которая развёртывается (на территории Украины. — Прим. ред.)", — сказал Остин во время слушания в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

Также глава Пентагона отметил, что на Украине отсутствует силовое присутствие Вашингтона. По этой причине США не способны следить за судьбой отправленных ВСУ вооружений, заключил военный.

Ранее генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский назвал передачу техники Киеву бизнес-проектом Запада.