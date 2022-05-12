Киев предложил российской стороне обменять раненых боевиков из подвалов "Азовстали" на военных РФ.
Украина не может военным путем спасти остатки националистов на меткомбинате. Единственная возможность — пытаться обменять раненых боевиков на военнопленных из России.
Об этом сообщает вице-премьер Украины Ирина Верещук.
"Защитники Азовстали сдаваться не хотят…Россияне не соглашаются на "экстракшн"… Что делать? Правительство прорабатывает разные варианты. Ни один из них не идеален. Но мы ищем не идеальный вариант, а рабочий", — заявляет Верещук.
Вице-премьер добавляет, что Украина на первый вариант предложила обмен.
Но в ДНР прямо говорят, что выход нацистов из металлургического комбината в Мариуполе возможен только с поднятыми руками и без оружия.
"Мы давали им много возможностей для выхода с белым флагом… Никаких других вариантов предложено не может быть. Это военные преступники, неонацисты. Суд должен решать их судьбу", — сказал в эфире "России 1" глава ДНР Пушилин.
Командование ВСУ приказало пограничной службе Украины пропустить на территорию страны четыре батальона польской армии 22 мая 2022 года.