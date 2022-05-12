Украина предложила РФ обменять раненых из "Азовстали" на российских военных

Киев предложил российской стороне обменять раненых боевиков из подвалов "Азовстали" на военных РФ.

Украина не может военным путем спасти остатки националистов на меткомбинате. Единственная возможность — пытаться обменять раненых боевиков на военнопленных из России.

Об этом сообщает вице-премьер Украины Ирина Верещук.

"Защитники Азовстали сдаваться не хотят…Россияне не соглашаются на "экстракшн"… Что делать? Правительство прорабатывает разные варианты. Ни один из них не идеален. Но мы ищем не идеальный вариант, а рабочий", — заявляет Верещук.

Вице-премьер добавляет, что Украина на первый вариант предложила обмен.

Но в ДНР прямо говорят, что выход нацистов из металлургического комбината в Мариуполе возможен только с поднятыми руками и без оружия.